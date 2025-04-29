Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты заявили о рецессии гражданского сектора российской промышленности

ЦМАКП: российская гражданская промышленность входит в рецессию
close
Соликамский магниевый завод

Российская гражданская промышленность входит в рецессию. Об этом, ссылаясь на экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По имеющимся данным, выпуск гражданской продукции в первом квартале снижался в среднем на 0,8% в месяц и достиг наименьших значений с апреля 2023 года.

ЦМАКП свидетельствует, что снижение выпуска в гражданском машиностроении в секторе электрооборудования происходит третий месяц подряд, в производстве машин и оборудования — четвертый месяц. В производстве автотранспортных средств после четырех месяцев снижения в марте произошел небольшой рост, продолжение которого эксперты считают маловероятным.

24 апреля министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что в настоящее время российской обрабатывающей промышленности не хватает почти 2 млн работников.

Ранее Путин заявил о росте ВВП на 1,9%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами