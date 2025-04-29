Эксперты заявили о рецессии гражданского сектора российской промышленности

Российская гражданская промышленность входит в рецессию. Об этом, ссылаясь на экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По имеющимся данным, выпуск гражданской продукции в первом квартале снижался в среднем на 0,8% в месяц и достиг наименьших значений с апреля 2023 года.

ЦМАКП свидетельствует, что снижение выпуска в гражданском машиностроении в секторе электрооборудования происходит третий месяц подряд, в производстве машин и оборудования — четвертый месяц. В производстве автотранспортных средств после четырех месяцев снижения в марте произошел небольшой рост, продолжение которого эксперты считают маловероятным.

24 апреля министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что в настоящее время российской обрабатывающей промышленности не хватает почти 2 млн работников.

Ранее Путин заявил о росте ВВП на 1,9%.