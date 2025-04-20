МВФ готовится ухудшить прогноз роста глобальной экономики из-за Трампа

Международный валютный фонд (МВФ) может ухудшить прогноз роста глобальной экономики из-за введенных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин, передает Bloomberg.

По его данным, во вторник, 22 апреля, спустя три недели после решения о повышении тарифов опросы и прогнозы позволят оценить первоначальные последствия от действий администрации американского лидера.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, несмотря на снижение темпов роста мировой экономики, рецессии не будет. В некоторых странах следует ожидать более высокую инфляцию, а ситуация на финансовом рынке будет более напряженной.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50% и выше. На этом фоне фондовый рынок США обвалился, к открытию потеряв около $2,7 трлн рыночной капитализации. Последний раз такое резкое падение фиксировалось 16 марта 2020 года — в начале пандемии коронавируса. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа.

Ранее в Белом доме рассказали, почему не ввели пошлины на российские товары.