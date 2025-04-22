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Япония впервые за 25 лет закупила рис в другой стране

Япония из-за дефицита риса впервые за 25 лет закупила его у Южной Кореи
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Япония из-за дефицита риса впервые за 25 лет закупила его у Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, впервые с 1999 года японцы были вынуждены обратиться к производителям риса в Южной Кореи. Дефицит риса в стране привел к тому, что цены на него начинают стремительно расти.

Через японское представительство южнокорейской сельскохозяйственной федерации NongHyup в страну поставлено две тонны риса и в ближайшее время будет завезено еще 20 тонн.

В феврале 2025 года средняя розничная цена на рис в Японии выросла почти на 90% по сравнению с тем же показателем годом ранее. Средняя цена 5 кг риса составила 3829 иен, хотя годом ранее их можно было купить за 2000 иен.

До этого сообщалось, что японский рис стоимостью $109 за килограмм был признан самым дорогим в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Речь идет о рисе от компании Toyo Rice Corporation.

Ранее стоимость риса в Японии выросла максимально с 1975 года.

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