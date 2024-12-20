В Японии рекордно подорожал рис

Рис в Японии в ноябре подорожал на рекордные 63,6% из-за плохого урожая

Цены на рис, основу рациона японцев, в ноябре выросли на 63,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистики министерства по административным делам и коммуникациям Японии.

В публикации отмечается, что данные показатели являются рекордными с момента начала использования нынешней формы статистики, введенной в 1971 году. В октябре рост цен на рис составил 58,9%.

Из-за череды стихийных бедствий летом и плохого урожая в Японии возникла нехватка риса. Это привело к ажиотажной скупке зерновой культуры и росту цен. Они остались на высоком уровне и осенью, в частности, из-за роста затрат на транспорт и оплату труда сельскохозяйственных рабочих, говорится в публикации.

В октябре сообщалось, что самый популярный сорт японского риса, кошихикари, может исчезнуть из-за глобального потепления.

Уже 40 лет рис кошихикари — самый популярный сорт в Японии. Прошлым летом в префектуре Ниигата только 5% его урожая были признаны пригодными для продажи — вместо обычных 80%. Это привело к пустым полкам в магазинах и призывам использовать стратегические запасы риса.

Ранее стоимость риса в Азии рухнула на фоне новостей из Индии.