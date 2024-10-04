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В мире зафиксировали самый быстрый рост стоимости продуктов за 1,5 года

Мировые цены на продукты в сентябре росли самыми быстрыми темпами за 1,5 года

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Depositphotos

Мировые цены на продукты в сентябре продемонстрировали максимальный рост за последние 18 месяцев. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Индекс цен по итогам прошлого месяца составил 124,4 пункта, что на 3% больше августовского показателя и на 2,1% превышает значение за аналогичный период 2023 года.

На индикатор повлиял скачок международных цен на сахар — котировки выросли на 10,4%, отмечается в отчете ФАО. Кроме того, за период заметно подорожали зерновые культуры. Индекс на них увеличился на 3%. Также в сентябре рост показал индекс стоимости растительного масла (+4,6%), молочных продуктов (+3,8%) и мяса (+0,4%).

На днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия вышла на четвертое место в мире по производству мяса. Он также отметил, что отечественные производители в этом году выполняют показатели по большинству основных продуктов в сфере сельского хозяйства.

Ранее рис в Азии рекордно подешевел на фоне позитивных новостей из Индии.

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