В ЦБ обратили внимание на проблему цены отсечения для нефти

Банк России предлагает снизить оценку нейтральной ставки при падении цены отсечения нефти. Об этом в рамках бизнес-завтрака «Экономика в условиях высокой ключевой ставки» сообщил советник главы ЦБ Кирилл Тремасов, передает ТАСС.

«То повышение оценки нейтральной ставки отчасти было связано с тем, что мы перешли к более мягкой бюджетной политике, повысив цену отсечения для нефти в бюджетном правиле. Снижение цены отсечения - это фактор задуматься о некотором более низком уровне оценки нейтральной ставки», — заявил Тремасов.

В данный момент этот показатель составляет 7,5% — 8,5%.

При этом 25 апреля ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% и предупредил о продолжительном периоде жесткой политики.

Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», предсказали дальнейшее падение ставок по вкладам, вплоть до 12–14% к концу 2025 года. Кредитные ставки, по их словам, будут снижаться медленнее, и россиянам стоит ориентироваться на ипотеку под 25% и потребительские кредиты под 35–37% в 2025 году.

Также курс рубля нейтрально отреагировал на сохранение ключевой ставки в 21%.