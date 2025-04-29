Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЦБ обратили внимание на проблему цены отсечения для нефти

ЦБ предлагает снизить оценку нейтральной ставки при падении цены отсечения нефти
close
Shutterstock

Банк России предлагает снизить оценку нейтральной ставки при падении цены отсечения нефти. Об этом в рамках бизнес-завтрака «Экономика в условиях высокой ключевой ставки» сообщил советник главы ЦБ Кирилл Тремасов, передает ТАСС.

«То повышение оценки нейтральной ставки отчасти было связано с тем, что мы перешли к более мягкой бюджетной политике, повысив цену отсечения для нефти в бюджетном правиле. Снижение цены отсечения - это фактор задуматься о некотором более низком уровне оценки нейтральной ставки», — заявил Тремасов.

В данный момент этот показатель составляет 7,5% — 8,5%.

При этом 25 апреля ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% и предупредил о продолжительном периоде жесткой политики.

Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», предсказали дальнейшее падение ставок по вкладам, вплоть до 12–14% к концу 2025 года. Кредитные ставки, по их словам, будут снижаться медленнее, и россиянам стоит ориентироваться на ипотеку под 25% и потребительские кредиты под 35–37% в 2025 году.

Также курс рубля нейтрально отреагировал на сохранение ключевой ставки в 21%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами