Папа Римский призвал прекратить финансирование военной промышленности

Папа Римский Франциск призвал государства направить задействованные в военной промышленности средства на создание международного фонда по борьбе с голодом. Об этом говорится в речи главы Ватикана, которая была подготовлена для его личного выступления на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) в Дубае.

В связи с состоянием здоровья понтифик не смог посетить ОАЭ, его речь на конференции произнес государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин.

Папа Римский обратил внимание общественности на то, что государства тратят огромное количество энергии в войнах, которые в наши дни вспыхнули по всему миру: в Израиле и Палестине, на Украине и других местах. Он подчеркнул, что конфликты не решают возникающие проблемы, но наоборот, ведут к их нарастанию, вооружение разрушает Землю.

«Предлагаю на деньги, которые тратятся на военные цели, создать международный фонд по искоренению голода и проекты устойчивого развития в бедных странах, которые страдают от изменений климата», — написал папа Франциск в своей речи.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.