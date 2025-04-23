«Историческое событие»: полностью импортозамещенный SJ-100 выполнил первый полет

Полностью российский самолет SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет. Его длительность составила около 40 минут, лайнер поднялся на высоту 3 тысячи метров и достиг скорости 500 километров в час. В «Ростехе» сообщили, что борт показал хорошую управляемость и устойчивость в воздухе. В ОАК первый полет импортозамещенного SJ-100 назвали историческим событием. Когда самолет планируют запустить в серийное производство — в материале «Газеты.Ru».

Полностью импортозамещенный самолет SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Третий опытный образец самолета «Суперджет» присоединился к программе летных испытаний. <…> Была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем. Самолет поднялся в небо на российских двигателях ПД-8 разработки Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха. Машина показала хорошую управляемость и устойчивость в воздухе», — говорится в публикации.

В «Ростехе» добавили, что длительность полета составила около 40 минут. Импортозамещенный SJ-100 поднялся на высоту 3 тысячи метров и достиг скорости 500 километров в час.

«Сегодня мы стали свидетелями исторического события — первого полета полностью российского самолета «Суперджет». Уверен, это станет важным шагом к укреплению технологической независимости нашей страны и внесет значительный вклад в развитие отечественного авиастроения», — рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха.

С этим событием авиастроителей поздравил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Он отметил, что успешное начало летных испытаний полностью импортозамещенной версии лайнера «говорит о переходе к завершающему этапу работы» над ней.

Как уточнил Бадех, импортозамещенная версия «Суперджета» создается в предельно сжатые сроки. До конца 2025 года «Ростех» планирует закончить сертификационные испытания, чтобы с 2026-го начать поставки в авиакомпании . В рамках этого лайнер должен будет совершить около 130 полетов, в том числе в условиях экстремально высоких и низких температур, добавил Мантуров.

Летом 2025-го также планируется начать сертификационные полеты другого полностью импортозамещенного самолета — МС-21, оснащенного российским двигателем ПД-14.

Первый полет

Первый полет «Суперджет» с российскими двигателями ПД-8 совершил месяцем ранее — 17 марта. Тогда самолет также поднялся на высоту 3 тысячи метров, достиг скорости 500 километров в час и пробыл в воздухе около 40 минут. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что полет подтвердил высокую готовность самолета.

Разработчики ожидают, что новый двигатель ПД-8 получит сертификацию уже этой осенью, а серийные поставки SJ-100 начнутся в следующем году. В производственной программе до 30 машин.

По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, успех испытаний — это важный шаг не только для проекта Superjet, но и для всей отрасли.

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«Это совершенно новый двигатель, создан буквально с нуля в этом веке. И ему, конечно же, предстоит пройти довольно-таки большой объем испытаний. Когда мы говорим о двигателе ПД-8, мы подразумеваем, что основным получателем этого двигателя станет импортозамещенный Superjet 100. Планы, которые есть у Объединенной авиастроительной корпорации по выпуску самолетов SJ-100, полностью завязаны на двигатель ПД-8. Нельзя также исключить, что этот двигатель найдет применение и на других самолетах отечественного производства, поэтому рынок даже внутри России для этого двигателя достаточно большой», — отметил эксперт.

Пантелеев добавил, что импортозамещенные «Суперджеты» могут найти место и на мировом рынке — в странах, которые находятся под европейскими и американскими санкциями. Например, в Иране, который ранее проявлял большую заинтересованность в российских самолетах.