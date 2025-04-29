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Эксперт раскрыл, что грозит за использование чужой банковской карты

Финансист Диашов: использование чужой банковской карты грозит тюрьмой
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olgsera/Shutterstock/FOTODOM

За использование чужой банковской карты можно получить штраф и даже оказаться в тюрьме. Об этом рассказал агентству «Прайм» председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Егор Диашов.

«Даже незначительное использование карты (например, покупка бутылки воды) может быть расценено как преступление», — рассказал собеседник агентства.

Диашов пояснил, что это может быть квалифицировано как кража с банковского счета в рамках статьи УК РФ. По словам эксперта, суд будет учитывать сумму потраченных денег, наличие умысла, а также причиненный ущерб и другие обстоятельства.

Среди прочего Диашов отметил, что передавать свою банковскую карту близким также нельзя. При этом можно оформить дополнительную карту к банковскому счету и передать новую карту членам семьи.

До этого международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, что лимит по кредитным картам россиян могут снизить за пополнение ими банковского вклада и возвращение средств на карту до уплаты процентов.

Ранее в Сбере назвали основные механизмы вывода украденных средств.

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