Финансист рассказала, за что кредитные карты россиян могут заблокировать

Международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, что лимит по кредитным картам россиян могут снизить за пополнение ими банковского вклада и возвращение средств на карту до уплаты процентов. Ее слова передает агентство «Прайм».
Она пояснила, что некоторые клиенты банков используют кредитные карты как дополнительный источник заработка. Они переводят деньги с кредиток на вклады и при этом всегда укладываются в льготный период и возвращают средства на кредитную карту без уплаты процентов. Для банка такая ситуация абсолютно невыгодна.
«Цель банка — заработать прибыль. Поэтому просто бесплатно обслуживать клиентов — это для них невыгодная история. Так что сейчас для таких клиентов некоторые банки могут снижать лимиты по кредитным картам», — пояснила Ермилова.
До этого российские банки начали блокировать операции с кредитными картами, по которым не платятся проценты.
Ранее россияне рассказали, под какой процент готовы взять ипотеку.