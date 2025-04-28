Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финансист рассказала, за что кредитные карты россиян могут заблокировать

Финансист Ермилова: лимит по кредиткам могут снизить за пополнение ими вклада
close
LDprod/Shutterstock/FOTODOM

Международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, что лимит по кредитным картам россиян могут снизить за пополнение ими банковского вклада и возвращение средств на карту до уплаты процентов. Ее слова передает агентство «Прайм».

Она пояснила, что некоторые клиенты банков используют кредитные карты как дополнительный источник заработка. Они переводят деньги с кредиток на вклады и при этом всегда укладываются в льготный период и возвращают средства на кредитную карту без уплаты процентов. Для банка такая ситуация абсолютно невыгодна.

«Цель банка — заработать прибыль. Поэтому просто бесплатно обслуживать клиентов — это для них невыгодная история. Так что сейчас для таких клиентов некоторые банки могут снижать лимиты по кредитным картам», — пояснила Ермилова.

До этого российские банки начали блокировать операции с кредитными картами, по которым не платятся проценты.

Ранее россияне рассказали, под какой процент готовы взять ипотеку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами