В Сбере назвали основные механизмы вывода украденных средств

Мошенники в 80% случаев выводят похищенные средства через мобильные платежные системы для бесконтактной оплаты, а также через переводы между счетами жертвы, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках XXI Международного банковского форума.

«Мошенники придумывают новые механизмы, которые нам надо сломать. Около 80% хищений сейчас происходит с помощью me2me-переводов или привязки токенизированных карт злоумышленников к приложениям для бесконтактной оплаты», — сказал он.

Кузнецов отметил, что для борьбы с этими схемами необходимо ввести лимиты на операции по токенизированным картам.

«Что касается me2me-переводов, они имеют низкий уровень риска, банковские антифрод-системы их пропускают. Поэтому необходимо пересмотреть текущий стандарт риск-индикаторов для переводов между своими счетами», — сказал он.

По словам Кузнецова, банки-получатели должны обращать особое внимание на операции по снятию наличных, если клиент недавно переводил средства на счет из другого банка.

Также Кузнецов рекомендовал клиентам банков прекращать разговор, если собеседник предлагает устанавливать какое-либо приложение или совершить перевод на другой счет.