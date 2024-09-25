Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сбере назвали основные механизмы вывода украденных средств

Станислав Кузнецов: 80% хищений средств проводят с помощью mе2mе-переводов

close
Depositphotos

Мошенники в 80% случаев выводят похищенные средства через мобильные платежные системы для бесконтактной оплаты, а также через переводы между счетами жертвы, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках XXI Международного банковского форума.

«Мошенники придумывают новые механизмы, которые нам надо сломать. Около 80% хищений сейчас происходит с помощью me2me-переводов или привязки токенизированных карт злоумышленников к приложениям для бесконтактной оплаты», — сказал он.

Кузнецов отметил, что для борьбы с этими схемами необходимо ввести лимиты на операции по токенизированным картам.

«Что касается me2me-переводов, они имеют низкий уровень риска, банковские антифрод-системы их пропускают. Поэтому необходимо пересмотреть текущий стандарт риск-индикаторов для переводов между своими счетами», — сказал он.

По словам Кузнецова, банки-получатели должны обращать особое внимание на операции по снятию наличных, если клиент недавно переводил средства на счет из другого банка.

Также Кузнецов рекомендовал клиентам банков прекращать разговор, если собеседник предлагает устанавливать какое-либо приложение или совершить перевод на другой счет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами