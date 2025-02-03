Два крупных покупателя российского угля сократили закупки

Ведомости: российские угольщики снизили поставки в Индию и Турцию в 2024 году

Два крупнейших после Китая импортера российского угля — Индия и Турция — значительно снизили объем закупок этого природного ресурса у России по итогам 2024 года, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на содержание обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Экспорт угля из России в Индию, по итогам 2024 года относительно результатов 2023 года снизился на 37%, до 25 млн т. Объем отправок в Турцию сократился еще сильнее — на 39% до 14 млн т. В качестве причины аналитики агентства назвали сложности с перевалкой угля в портах юга России (Азово-Черноморский бассейн, АЧБ).

Во второй половине января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ЦЦИ писала, что экспортные цены на российский уголь, в том числе энергетический, снизились до минимума — $60-$78 — за тонну в зависимости от порта отправки.

Еще в начале января 2024 года энергетический уголь отправляли на продажу в другие страны по цене в $135, отмечалось в докладе. Восстановления котировок в первом полугодии 2025 года аналитики не ожидают, напротив, есть причины для их дальнейшего снижения.

Ранее стало известно, у какой страны вместо России индийские власти собрались закупать нефть.