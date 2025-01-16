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Российской угольной отрасли угрожают банкротства

Ъ: экспортные цены на уголь из России упали до минимума
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Parilov/Shutterstock/FOTODOM

Экспортные цены на российский уголь, в том числе энергетический, снизились до минимума — $60--$78 — за тонну в зависимости от порта отправки, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов.

Еще в начале января энергетический уголь отправляли на продажу в другие страны по цене в $135. Восстановления котировок в первом полугодии 2025 года не ожидается, напротив, аналитики видят причины для дальнейшего снижения.

На этом фоне, подчеркивает собеседник газеты в одной из крупных угольных компаний, существует угроза банкротств небольших игроков. По его мнению, продолжающееся падение доходов от экспорта, отсутствие новых рынков сбыта и жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, ограничивающая возможность получить дешевые заемные деньги, не позволят им выйти из убыточной зоны.

В декабре член ассоциации «АвтоГрузЭкс», президент транспортной компании «Итеко» Евгений Бабаев заявил, что около 30% российских грузовых автоперевозчиков в 2025 году могут обанкротиться.

Ранее в Банке России нашли плюсы в возможном банкротстве бизнеса.

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