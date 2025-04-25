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Совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденды с доходностью 3,1%

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам ₽14,68 на акцию
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Zamir Usmanov/Global Look Press

Совет директоров ПАО «Роснефть» (ROSN) рекомендовал выплату финальных дивидендов за 2024 год в размере 14,68 рублей на акцию. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.

Отмечается, что дивидендная доходность при текущей цене акций составляет 3,1%. Акционеры компании примут окончательное решение на общем собрании 30 июня. Последняя дата для покупки акций под дивиденды – 17 июля.

В 2024 году совокупная сумма дивидендов составила 51,15 рубля на акцию, что является вторым показателем за всю историю компании после рекордных выплат 2023 года (59,78 рублей на акцию). При этом промежуточные дивиденды за девять месяцев 2024 года достигли рекордного для промежуточных выплат уровня – 36,47 рублей на акцию.

На днях сообщалось, что наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2024 год в объеме 786,9 млрд рублей — по 34,84 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Также акционерам предложено утвердить 18 июля 2025 года датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов за прошедший год.

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