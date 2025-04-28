«Это несправедливо!»: банки РФ готовятся ужесточить онлайн-выдачу кредитов

Если решения об отмене кредитов из-за мошенников станут массовыми, то российские банки вынуждены будут оперативно пересмотреть правила дистанционного оформления кредитов и прочих продуктов, считает директор Центра бизнес-образования и аналитики Илья Иванинский. Так в беседе с НН он оценил решение Верховного суда РФ, признавшего недействительным кредитный договор, оформленный мошенниками через взломанный аккаунт клиента в приложении банка.

Напомним, речь идет о случае, когда преступники перевели телефонный номер потерпевшей на себя, а затем, используя электронную подпись, оформили кредит на сумму 265,5 тыс. рублей. При этом SMS-коды подтверждения поступали на телефон мошенников. Верховный суд РФ заявил о нарушениях норм права и признал «мошеннический» кредитный договор недействительным. Иванинский назвал этот прецедент крайне важным, подчеркнув, что теперь банки изменят условия работы онлайн.

«Банки – это очень гибкие организации, они смогут перестроить свои бизнес-процессы под любые ограничения регулятора. Если требования будут, они адаптируются», — подчеркнул он, добавив, что для клиентов это сопряжено со сложностями, так как все привыкли удаленно оформлять кредиты, депозиты, карты.

При этом гендиректор Frank RG Юрий Грибанов назвал ситуацию несправедливой, отметив, что в ней есть вина клиента банка.

«Мне кажется, что это не очень справедливо по отношению к банкам. Клиенты могут неосмотрительно себя вести, а виноват оказывается банк», — заявил он.

Сейчас, по мнению эксперта, нужно внимательно следить за дальнейшим развитием судебной практики. При этом он призвал учитывать, что банки проверяют клиентов тщательно, поэтому «упрекать» их в этом – несправедливо.

Ранее российский юрист обвинил банки в потворстве мошенникам.