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Верховный суд признал недействительным оформленный мошенниками кредит

ВС признал ничтожным оформленный мошенниками через приложение кредитный договор
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Верховный суд РФ постановил признать недействительным кредитный договор, оформленный мошенниками через взломанный аккаунт клиента в банковском приложении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор судебной практики.

По данным агентства, злоумышленники перевели телефонный номер потерпевшей на себя, после чего позвонили в службу поддержки «Альфа-банка» и отключили уведомления в мобильном приложении «Альфа-Мобайл». Затем, используя электронную подпись, они оформили на ее имя кредит на 265,5 тысячи рублей. Все SMS-коды подтверждения поступали на телефон мошенников.

По данному факты было возбуждено уголовное дело, а подозреваемого из Новосибирска объявили в розыск. Однако первоначально суд первой инстанции не стал учитывать эти обстоятельства, поскольку расследование еще не было завершено. Кроме того, суд усмотрел в действиях клиента банка признаки небрежности при использовании электронной подписи и технических средств, что позволило мошенникам оформить кредит. Позже эту позицию поддержали апелляционная и кассационная инстанции.

«При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации находит, что при рассмотрении данного дела судами допущены нарушения норм права, которые являются существенными, непреодолимыми и могут быть устранены только посредством отмены вынесенных судебных постановлений», — сказано в постановлении суда.

21 апреля сообщалось, что житель Иркутской области «инвестировал» в мошенников 11 млн рублей. Мужчине предложили быстрый заработок на инвестициях. Желая получить дополнительный доход, он откликнулся на предложение и начал переводить деньги на «брокерские счета». Для увеличения «дистанционного» заработка аферисты убедили мужчину занять деньги у знакомых и оформить кредит. Когда мужчина попытался вывести средства, личный кабинет торговой платформы оказался заблокирован, а псевдоинвесторы перестали выходить на связь.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с кражей криптовалют.

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