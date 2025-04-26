В США может сократиться количество студентов из-за Трампа, считает эксперт

Дональд Трамп лишает финансирования топовые американские университеты. В число пострадавших от новой администрации вошли попали Гарвард, Корнелл, Северо-Западный университет и другие. Такое положение дел может привести к тому, что число студентов в США сократится, рассказал «Газете.Ru» проректор Президентской академии по науке Артур Азаров.

Кроме того, из-за таких действий властей многие ученые начали искать новые места работы, в том числе за рубежом. Однако, по словам Азарова, поиск «новых мест» работы – обычная практика в США, заметно более рутинная, чем в России.

«Пока политика Трампа не грозит американской науке почти ничем. Могут немного пострадать бюджеты или интересы руководящих кругов некоторых университетов. Где-то могут пройти сокращения, но все это будет компенсировано положительными эффектами в других университетах. Гораздо более серьезной проблемой может оказаться принятие решения обязать университеты платить федеральные налоги, от чего они сейчас освобождены. Но тогда встанет вопрос, а в каких организациях станут учиться студенты», – отмечает Азаров.

По его словам, университеты США получили поддержку за счет освобождения от уплаты налогов, потому что они реализуют общественно полезную функцию – учат студентов, причем зачастую на платной основе. Но в текущих условиях университеты могут сократить количество мест для обучения.

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