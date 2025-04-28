Минцифры отменило лимиты по объему выдаваемых ИT-ипотек

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры РФ) отменило установленные для банков лимиты по объему выдаваемых льготных IT-ипотек. Об этом сообщает ТАСС.

«С учетом высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по IT-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов», — объяснили в ведомстве.

Там отмечали, что для этого требовалось отдельное решение правительства. С 1 мая по 31 октября будут предусмотрены повышенные субсидии банкам на расходы по сопровождению программы, добавили в ведомстве.

В начале апреля Минцифры РФ опровергло информацию о повышении ставок по IT-ипотеке. Условия кредитования останутся на прежнем уровне — 6%. Льготная ставка может быть пересмотрена только при нарушении условий договора самим заемщиком, подчеркнули в министерстве.

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