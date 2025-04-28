Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минцифры отменило лимиты по объему выдаваемых ИT-ипотек

Минцифры отменило лимиты для банков по объему выдачи IT-ипотек
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры РФ) отменило установленные для банков лимиты по объему выдаваемых льготных IT-ипотек. Об этом сообщает ТАСС.

«С учетом высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по IT-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов», — объяснили в ведомстве.

Там отмечали, что для этого требовалось отдельное решение правительства. С 1 мая по 31 октября будут предусмотрены повышенные субсидии банкам на расходы по сопровождению программы, добавили в ведомстве.

В начале апреля Минцифры РФ опровергло информацию о повышении ставок по IT-ипотеке. Условия кредитования останутся на прежнем уровне — 6%. Льготная ставка может быть пересмотрена только при нарушении условий договора самим заемщиком, подчеркнули в министерстве.

Ранее россиянам назвали главные ошибки при оформлении ипотеки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами