Россиянам назвали главные ошибки при оформлении ипотеки

Люди допускают множество ошибок при оформлении ипотеки, но существует пять самых распространенных. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анна Дягилева, эксперт по жилой недвижимости, частный риэлтор.

Первая ошибка — подача заявления на ипотеку в один банк.

«Крайне часто будущие владельцы недвижимости отправляют заявку на ипотеку в один банк: ближайший к дому или в тот, где у них есть зарплатный проект. После одобрения кредита они не рассматривают альтернативы, из-за чего может быть упущена выгода. Сейчас на рынке сложилась ситуация, когда в банках отличается процентная ставка, чаще всего на 1% или 2% годовых. Поэтому крайне важно отправить примерно 3-4 заявки и сравнить все условия. Даже при такой небольшой разнице в проценте годовых при сумме ипотеки в 5-10 млн можно существенно переплатить», – объяснила она.

Также крайне важно обращать внимание на дополнительные опции, которые есть у банков. Например, некоторые из них предлагают снижение первоначального взноса при внесении платежа, равного определенному проценту от суммы займа (например, 3% от суммы кредита). Это позволяет сократить первоначальный взнос с 50 до 23%. Бывают и другие опции, благодаря которым можно уменьшить процентную ставку с помощью единовременной выплаты, которая составляет от 3 до 15% от суммы кредита.

«Важно помнить, что эти нюансы можно выяснить только после получения одобрения, где будут прописаны все финальные условия, которые имеют мало общего с информацией на сайтах банков. Особенно хорошо это прослеживается на примере семейной ипотеки. В этой категории кредитования очень сильно отличаются суммы первоначального взноса — от 20 до 50%. Процентная ставка тоже может быть от 4 до 7%. Если не сравнивать условия оформления ипотеки, то есть риск сильной переплаты банку как в начале оформления ипотеки, так и на протяжении всего периода кредитования», — сказала риэлтор.

Вторая ошибка — ипотека с маленьким первоначальным взносом или без него.

«До сих пор некоторые банки предлагают ипотечные программы с первоначальным взносом 5-10% или же вовсе без него. При кажущейся привлекательности такой заем обладает некоторыми рисками. Не все люди до конца осознают возможность выплаты ипотеки. Если потенциальный покупатель не смог накопить деньги на первоначальный взнос в размере минимум 20%, то какова вероятность того, что ему будет комфортно ежемесячно вносить довольно крупную сумму банку?» — заявила эксперт.

Поэтому если человек хочет воспользоваться такой ипотечной программой, то ему следует отложить покупку недвижимости на полгода-год. Накопление первоначального взноса поможет дисциплинировать себя в плане регулярного сбережения средств, что в дальнейшем поможет при выплатах банку. Также некоторые организации предлагают более выгодные ставки по ипотеке при повышенном первоначальном взносе.

Третья ошибка – непосильный ежемесячный платеж.

«Очень часто потенциальные покупатели предполагают, что при доходе в 200 тыс. рублей они смогут платить банку 100-120 тыс. рублей ежемесячно, однако почти во всех случаях это не соответствует действительности. Если вы привыкли к регулярному объему расходов, то будет крайне сложно уменьшить его в два раза. Кроме того, в случае появления незапланированных трат могут произойти финансовые сложности», — сказала она.

Четвертая ошибка — отсутствие подушки безопасности.

«Эта ошибка плавно вытекает из предыдущей, когда покупатели не совсем корректно рассчитывают сумму ежемесячного платежа. При отсутствии подушки безопасности для решения срочных вопросов — ремонта автомобиля или лечения зубов — потребуется оформление дополнительного потребительского займа, что приводит к увеличению долговой нагрузки перед банком. Наличие отложенных средств позволит сохранить стабильное финансовое положение в случае непредвиденных трат, поэтому чем их больше, тем лучше», — добавила риэлтор.

Пятая ошибка — отложенное закрытие ипотеки.

«Покупка квартиры и оформление ипотеки — довольно сложный процесс, поэтому часто после его завершения покупатели берут время на небольшой отдых, чтобы потом приступить к досрочному погашению. Однако это не очень удачное решение. Более правильное действие, которое приведет к максимальной выгоде — досрочное погашение ипотеки в первые два-три года, которое позволит снизить объем переплат банку. При следовании этой тактике уменьшается размер ежемесячного платежа, а если заемщик продолжит вносить исходную сумму, то она продолжит свое снижение. Переплаты банку, соответственно, тоже уменьшатся», — разъяснила эксперт.

Ваша цель — максимально сократить объем долга в кратчайшие сроки. Для этого следует использовать все свободные средства: материнский капитал, налоговые вычеты, премии и т.д. В долгосрочной перспективе это позволит сэкономить деньги, резюмировала она.

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