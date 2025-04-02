В Минцифры ответили на слухи о повышении ставок по IT-ипотеке

Минцифры РФ опровергло информацию о повышении ставок по IT-ипотеке. Условия кредитования останутся на прежнем уровне — 6%, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В сети распространилась информация о повышении ставок по IT-ипотеке. Это не так. Льготная ставка может быть пересмотрена только при нарушении условий договора самим заемщиком», — отметили в Минцифры.

Нарушением, например, является непредоставление в нужные сроки заемщиком информации, необходимой для получения IT-ипотеки. В частности, места работы в аккредитованной IT-компании, уровня зарплаты и прочее.

В ведомстве подчеркнули, что льготная ставка и условия ее сохранения закреплены в договоре с банком и не меняются в течение всего срока, на который он заключен.

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