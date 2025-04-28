Власти потребовали не повышать цены на мясо перед майскими праздниками

ФАС: нельзя необоснованно повышать цены на мясо перед майскими праздниками

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила торговые сети о недопустимости подорожания мяса в преддверии майских праздников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там отметили, что нельзя без оснований повышать цены на говядину, свинину, баранину, курицу, а также иные продовольственные товары, которые пользуются повышенным спросом в праздничные дни.

«Индекс шашлыка» из баранины начинается от 1,2 тыс. рублей, самое дешевое блюдо на компанию из четверых человек можно приготовить в Адыгее. Об этом в преддверии майских праздников рассказал экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. По его словам, самым бюджетным является вариант из курицы. В большинстве регионов (39 субъектах России) приготовление такого шашлыка обойдется дешевле 500 рублей. Стоимость шашлыка из говядины начинается от 1 тыс. рублей, из свинины — от 658 рублей.

Ранее стало известно, сколько россиян отправятся на шашлыки в мае.