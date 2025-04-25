Россиянам в преддверии майских праздников рассчитали «индекс шашлыка»

«Индекс шашлыка» из баранины начинается от 1,2 тыс. рублей, самое дешевое блюдо на компанию из четверых человек можно приготовить в Адыгее. Об этом Life в преддверии майских праздников рассказал экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

По его словам, самым бюджетным является вариант из курицы. В большинстве регионов (39 субъектах России) приготовление такого шашлыка обойдется дешевле 500 рублей. Стоимость шашлыка из говядины начинается от 1 тыс. рублей, из свинины — от 658 рублей.

«Любителям шашлыка из свинины можно позавидовать: с начала года цены на него выросли существенно меньше: на 1,6%. Лишь в семи субъектах цены выросли более чем на 5%, в 57 субъектах рост цен не превысил 3%, а в 14 — снизился (на Камчатке на 4,4%, а в Ненецком АО — на 5,3%)», — добавляет Тимофеев.

Исследование ЮMoney и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что за две недели до майских праздников фиксируется повышенный спрос на продукты в супермаркетах и универсамах, включая мясо, овощи и прохладительные напитки. Так, с 1 по 15 апреля число покупок в этой категории выросло на 49% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее стало известно, сколько россиян отправятся на шашлыки в мае.