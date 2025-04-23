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Банки ввели ограничения для владельцев кредиток, которые не платят по процентам

Российские банки начали блокировать кредитки, по которым не платятся проценты
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olgsera/Shutterstock/FOTODOM

Российские банки начали блокировать операции с кредитными картами, по которым не платятся проценты. Об этом сообщает телеканал «РБК» со ссылкой на информацию от финансовых структур.

Топ-менеджер правления банка «Уралсиб» Станислав Тывес пояснил, что у клиентов банков сложилось обманчивое впечатление о том, что можно годами не платить банку проценты — и что в банках об этом не подозревают.

«Если по ключевой ставке 6% и большом объеме кредитов наличными банки это терпели, то при «ключе» 21% и низких объемах выдач кредитов наличными банки просто начинают блокировать этих клиентов и говорить: «Уходите в другие банки», — пояснил Тывес.

Сразу несколько российских кредитных организаций значительно урезали лимиты по кредитным картам для тех клиентов, которые не платят проценты — об этом сообщили пользователи сервиса Banki.ru.

До этого ТАСС со ссылкой на данные рейтингового агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР) сообщил, что в конце 2025 года ипотечное кредитование в России может показать худший за последние восемь лет результат по числу выданных кредитов

Ранее россияне рассказали, под какой процент готовы взять ипотеку.

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