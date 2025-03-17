Экономист назвал способ снизить цены на бананы в два раза

Цены на бананы могут снизиться в полтора-два раза, если их начнут выращивать в России, а не закупать. Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«С экономической точки зрения, мне представляется выгодным выращивание бананов в России. Во-первых, цены на бананы снизятся. Сейчас эту ягоду закупают за рубежом, и наибольшая доля стоимости в цепочке ценообразования формируется до поступления на российский рынок. При выращивании бананов в РФ есть возможность обеспечить формирование цены на ягоду непосредственно на территории страны. При условии покрытия даже половины от всей потребности потребительского спроса внутренним производством бананов цены на ягоду (в сопоставимом измерении) вполне могут быть ниже в полтора-два раза, а при восполнении полной потребности – даже в три-четыре раза меньше», — отметил экономист.

По его словам, внутреннее производство бананов обеспечит создание новых рабочих мест, в том числе высокотехнологичных. По мнению Балынина, самостоятельное выращивание бананов внесет позитивный вклад в реализацию российских программ по импортозамещению. Эксперт уверен, что, помимо этого, российские селекционеры смогут вывести новые сорта бананов, выращивая уже известные сорта. Это впоследствии может обеспечить спрос на российские бананы за рубежом, а также возможности для дополнительного взаимодействия с иностранными партнерами, заключил Балынин.

По состоянию на март 2025 года, средняя цена бананов в России составляет около 164,06 рубля за 1 кг (+2,4% к февралю и +14,4% к октябрю 2023 года), следует из данных «Еврокредит.ру».

Сравнивая с данными за октябрь 2023 года, когда средняя цена бананов составляла 143,4 рубля за килограмм, можно отметить рост цен на 14,4% за последние пять месяцев.

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