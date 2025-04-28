Названы пенсионные гарантии для многодетных россиянок

У многодетных россиянок есть две группы пенсионных гарантий, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Первая группа гарантий связана с тем, что за периоды ухода за детьми начисляются дополнительные пенсионные баллы. За один год ухода за первым ребенком начисляется 1,8 балла, за один год ухода за вторым ребенком — 3,6 балла, за один год ухода за третьим ребенком — 5,4 балла, за один год ухода за четвертым ребенком — 5,4 балла. Мама четырех детей при условии ухода за каждым из них в течение полутора лет может получить 24,3 пенсионных балла», — отметил Балынин.

Вторая группа гарантий — возможность досрочного назначения пенсии. По словам экономиста, мамы пятерых детей могут выйти на пенсию в 50 лет — то есть, по сути, на 10 лет раньше нового пенсионного возраста. Балынин сказал, что с учетом среднего размера страховой пенсии по старости (около 25 тыс. рублей) в год женщине будет выплачено 300 тыс. рублей, а за 10 лет — примерно 3 млн рублей. Причем на практике эта сумма за 10 лет окажется выше, так как пенсии ежегодно индексируются на уровень не ниже инфляции, подчеркнул экономист.

Балынин уточнил, что мамы, родившие и воспитавшие четырех детей до 8 лет, могут выйти на пенсию в 56 лет, а мамы, родившие и воспитавшие троих детей до 8 лет, — в 57 лет. Такая возможность была введена с 2019 года. По оценке Балынина, для мам с тремя детьми за три года сумма пенсионных выплат составит примерно 900 тыс. рублей, для мам с четырьмя детьми за четыре года — примерно 1,2 млн рублей.

Ранее экономист заявил о резком росте пенсий работающих россиян.