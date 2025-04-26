Экспорт удобрений из России в Евросоюз достиг максимума с июля прошлого года

Россия в феврале 2025 года увеличила экспорт удобрений в страны Евросоюза до €178,8 млн — это максимальный показатель с июля прошлого года. По данным РИА Новости со ссылкой на Евростат, поставки выросли на 8,4% в денежном выражении, а доля российских компаний в европейском импорте достигла 26,2%.

В натуральном выражении объем вырос на 1%, составив 505 тыс. тонн.

Польша осталась крупнейшим покупателем, несмотря на снижение импорта на 1% (до €68,2 млн). Румыния увеличила закупки в 4,6 раза — до €31,2 млн (максимум с августа 2022 года). Словения нарастила импорт в 5,8 раза — до €5,6 млн. Нидерланды удвоили закупки до €10,7 млн (рекорд с мая 2023 года). Греция сократила ввоз почти в 19 раз — до €108 тыс.

Россия сохранила статус ведущего поставщика удобрений в ЕС, опередив Египет (€127 млн) и Марокко (€54,5 млн).

В феврале РИА Новости со ссылкой на заявление объединения профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca сообщало, что сельхозпроизводители Европейского союза призвали Европейскую комиссию отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет заменить удобрения из РФ местным навозом.