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Финансовый аналитик рассказал, что случится с рублем на майских праздниках

Аналитик Антонов: доллар на майских праздниках может вырасти до 89,5 рубля
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LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Рубль может столкнуться с резким падением на майских праздниках. Таким прогнозом поделился финансовый аналитик Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм».

«На предстоящую неделю с 29 апреля по 2 мая 2025 года прогнозируется торговый диапазон для доллара в пределах 80,00–89,50 рублей», — отметил эксперт.

По его словам, подходящий срок налоговых выплат, который наступает 28 апреля, обычно способствует укреплению рубля. Но в нынешних реалиях этот факт может быть менее заметным на фоне повышенной волатильности из-за особенностей торгового календаря Московской биржи на валютном рынке в праздничные дни. Аналитик отметил, что это может создать дополнительную неопределенность и привести к резким колебаниям курсов.

На этой неделе доллар, наоборот, демонстрирует снижение. Аналитики предсказали возможное падение американской нацвалюты ниже 80 рублей. Среди причин названы активная продажа валюты Центробанком и экспортерами, а также рост интереса иностранных инвесторов к российским активам на фоне потепления отношений РФ и США.

Кроме того, важным фактором, оказавшим влияние на укрепление рубля, стало пасхальное перемирие, а также экономические и технические обстоятельства. Однако, по словам экспертов, текущая ситуация временная — снижение цен на нефть сократит валютные поступления и вновь приведет к падению рубля.

Ранее в Госдуме рассказали, почему России невыгоден слишком крепкий рубль.

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