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Евростат зафиксировал неожиданный рост поставок вина из ЕС в Россию

Евростат: поставки вина из ЕС в Россию выросли до максимума в феврале
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Susanna Juers/Shutterstock/FOTODOM

В феврале Евросоюз резко увеличил поставки вина в Россию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В конце зимы продажи европейского вина в РФ составили 7,5 тысячи тонн, что на 14% больше, чем было в январе. Отмечается, что это максимальное значение с ноября прошлого года.

Согласно данным Евростата, отгрузки вина в феврале увеличили все крупнейшие поставщики. Сильнее всего продажи выросли из Польши — до 1,2 тысячи тонн, а также из Италии и Португалии — до 2,8 тысячи и 878 тонн.

Единственным крупным поставщиком вина среди стран ЕС, который, наоборот, сократил продажи вина, стала Германия. Экспорт напитка на российский рынок в феврале упал в 2,3 раза и составил 230 тонн.

Всего компании РФ приобрели у стран Евросоюза вина на €28 млн против €25,3 млн в январе. Снижение импорта Россия компенсирует собственным производством вина.

До этого директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Георгий Остапкович заявил, что в России вскоре могут снизиться цены на продукты иностранных брендов, которые ушли из страны после начала СВО в 2022 году. Он напомнил, что на данный момент товары доставляются в РФ по параллельному импорту, через дилеров. Из-за этого их стоимость выше на 30-40%.

Эксперт отметил, что при прямых поставках продукты подешевеют. А если их производство наладят в России, то цены будут еще ниже, подытожил он.

Ранее россиянам рассказали, когда упадут цены на картофель.

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