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Экономист объяснил, как снижение ключевой ставки ЦБ отразится на курсе рубля

Экономист Чернов: снижение ключевой ставки ЦБ ослабит рубль
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Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Если ключевая ставка Банка России останется на прежнем уровне (21%), это не окажет никакого влияния на курс рубля. Об этом в беседе с РИАМО сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Однако, по его словам, если решение регулятора не совпадет с консенсус-прогнозом аналитиков, то курс рубля может отреагировать.

«В случае повышения ключевой ставки рубль должен немного укрепиться, а в случае снижения, наоборот, ослабнуть», — отметил аналитик.

Глава ВТБ Андрей Костин до этого заявил, что рубль, вероятно, ослабеет к середине или концу 2025 года. По его словам, он не видит оснований для дальнейшего укрепления российской валюты.

Топ-менеджер подчеркнул, что в целом Центробанк доволен ростом рубля, поскольку это способствует снижению инфляции. Однако укреплением национальной денежной единицы не удовлетворен Минфин, так как «экспортеры недовольны».

Ранее аналитик рассказал, когда ЦБ может начать снижать ключевую ставку.

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