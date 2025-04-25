Ярославские производители двигателей перейдут на четырехдневку из-за падения спроса

Производители двигателей «Автодизель» (Ярославский моторный завод, ЯМЗ) и Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) с 1 июля перейдут на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службы предприятий.

«Переход на сокращенную рабочую неделю является временной мерой, позволяющей сохранить рабочие места и равномерно распределить загрузку на производстве в текущих условиях», — сообщили в организациях.

Производители пояснили, что решение связано с падением спроса на коммерческий транспорт. Четырехдневная рабочая неделя будет действовать в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года. При этом, в зависимости от рыночной ситуации, решение может быть пересмотрено.

В марте член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что введение в России четырехдневной рабочей недели маловероятно в течение ближайших семи лет. По ее словам, впервые амбициозную задачу по изучению вопроса четырехдневной рабочей недели озвучил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее стало известно, что россияне хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю.