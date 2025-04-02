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Аналитики узнали, что россияне хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю

Более 80% опрошенных россиян хотели бы работать четыре дня в неделю
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Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование аналитиков Русской школы управления (РШУ) и сервиса по поиску работы «Зарплата.ру».

Согласно исследованию, 76% опрошенных граждан поддерживают переход на четырехдневку, но только если их доход не изменится. Еще 7% готовы отказаться от одного рабочего дня, даже если зарплата снизится.

Против такого графика выступили 17% респондентов, 9% опрошенных заявили, что их полностью устраивает пятидневная рабочая неделя, а 8% уверены, что сокращение рабочих дней приведет к увеличению нагрузки.

Исследование также показало, что 33% считают идеальным вариантом 32-часовую неделю (четыре дня по восемь часов), 27% поддерживают 35-часовую рабочую неделю с гибким графиком, 19% поддерживают стандартные 40 часов, а 21% готовы работать больше 40 часов при денежной компенсации.

Большинство опрошенных заявили, что их работодатели не поддерживают стремление сотрудников сохранить баланс между работой и личными делами.

До этого юрист Оксана Красовская сообщила, что работа на неполный день доступна для работников в возрасте до 18 лет, инвалидам 1 и 2 групп, и тем, кто трудится во вредных или опасных условиях труда.

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