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Финансист предсказал рост курса доллара до 95 рублей

Финансист Астафьев не исключил доллар по 90–95 рублей в 2025 году
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Алексей Никольский/РИА Новости

Курс доллара поднимется до 90–95 рублей, евро — до 97–103 рублей, юаня — до 12–13 рублей в 2025 году, если дефицит российского бюджета продолжит расти такими же темпами. Об этом «Газете.Ru» заявил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

«Масштабное увеличение продажи валюты и золота с апреля свидетельствует о росте давления на рубль. Ключевые причины — снижение нефтегазовых доходов федерального бюджета, ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры и расширение санкционного давления. В марте котировки нефти оставались ниже комфортного для бюджета уровня, а экспортные доходы по-прежнему ограничены как по объемам, так и по цене. Эти факторы привели к снижению притока валютной выручки, что напрямую влияет на устойчивость рубля. Если давление на рубль сохранится, а дефицит бюджета продолжит расти такими же темпами, курс доллара в ближайшие месяцы может стабилизироваться в указанных диапазонах. Это при условии сохранения текущих внешнеэкономических рисков и слабой конъюнктуры по экспорту. При дальнейшем увеличении дефицита и отсутствии устойчивых источников покрытия — риски ухода выше этих уровней становятся реальными», — отметил Астафьев.

24 апреля доллар стоил более 82 рублей, евро — 94 рублей, юань — 11 рублей.

Ранее был спрогнозирован курс доллара после пасхального перемирия.

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