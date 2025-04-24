Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

На предстоящей неделе доллар будет стоить около 85 рублей, евро — 96 рублей, юань — 11,5-11,6 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Во-первых, завершится налоговый период в России. Во-вторых, по итогам заседания ЦБ 25 апреля ожидается смягчение монетарного сигнала при сохранении текущей ключевой ставки в 21%. Третий момент — в Минфине обсуждают вариант корректировки бюджетного правила, в перспективе объемы продажи валюты могут сократиться, и это довольно чувствительно для нацвалюты. В-четвертых, может увеличиться физический спрос на иностранные деньги перед майскими праздниками. И фундаментально, в курс рубля уже может начать транслироваться спад нефтяных цен из-за торговых войн. Что касается геополитики, прогнозировать ее очень сложно», — отметил Шепелев.

Он уточнил, что позитивные сигналы могут замедлить ослабление рубля, но базово годовые минимумы валют уже позади.

24 апреля доллар стоил более 82 рублей, евро — 94 рублей, юань — 11 рублей.

Ранее был спрогнозирован курс доллара после пасхального перемирия.