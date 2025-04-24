Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

Финансист Шепелев предсказал доллар по 85 рублей на будущей неделе
close
Depositphotos

На предстоящей неделе доллар будет стоить около 85 рублей, евро — 96 рублей, юань — 11,5-11,6 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Во-первых, завершится налоговый период в России. Во-вторых, по итогам заседания ЦБ 25 апреля ожидается смягчение монетарного сигнала при сохранении текущей ключевой ставки в 21%. Третий момент — в Минфине обсуждают вариант корректировки бюджетного правила, в перспективе объемы продажи валюты могут сократиться, и это довольно чувствительно для нацвалюты. В-четвертых, может увеличиться физический спрос на иностранные деньги перед майскими праздниками. И фундаментально, в курс рубля уже может начать транслироваться спад нефтяных цен из-за торговых войн. Что касается геополитики, прогнозировать ее очень сложно», — отметил Шепелев.

Он уточнил, что позитивные сигналы могут замедлить ослабление рубля, но базово годовые минимумы валют уже позади.

24 апреля доллар стоил более 82 рублей, евро — 94 рублей, юань — 11 рублей.

Ранее был спрогнозирован курс доллара после пасхального перемирия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами