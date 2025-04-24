Компания под управлением РСХБ выкупила 50% акций «Авито»

Владельцем 50% акций «Авито» стала компания под управлением Россельхозбанка (РСХБ). Об этом сообщается на сайте «Авито».

«Сделка была проведена в рамках партнерства АО Россельхозбанк (РСХБ, Банк) и ООО «Кисмет Капитал Груп» (Kismet, KCG)», — говорится в публикации.

Параметры соглашения не разглашаются, сделку закрыли в апреле текущего года. В компании подчеркнули, что стороны планируют вывести «Авито» на публичные рынки капитала.

В конце марта сообщалось, что Центробанк внес АО «Авито Финанс» в реестр операторов финансовых платформ (ОФП). Статус ОФП позволит «Авито Финанс» интегрировать продукты финансовых организаций в процесс совершения сделок. В ЦБ пояснили, что потребитель сможет сравнивать предложения нескольких продавцов, выбирать подходящие условия и заключать сделку с финансовой организацией дистанционно, ежедневно и круглосуточно.

Кроме того, Минэкономразвития России совместно с платформой «Авито» запустили новый этап партнерской программы для поддержки малого и среднего бизнеса. Теперь участники смогут получить до 21 тыс. бонусов на продвижение товаров и услуг, а также помощь эксперта для старта на платформе.

Ранее «Авито» отправил российских производителей мебели на выставку CIFF 2025 в Гуанчжоу.