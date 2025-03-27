Центробанк внес «Авито» в реестр операторов финансовых платформ

Центробанк внес АО «Авито Финанс» в реестр операторов финансовых платформ (ОФП). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России 27.03.2025 принял решение о включении сведений об Акционерном обществе «Авито Финанс» в реестр операторов финансовых платформ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что статус ОФП позволит «Авито Финанс» интегрировать продукты финансовых организаций в процесс совершения сделок. В ЦБ пояснили, что потребитель сможет сравнивать предложения нескольких продавцов, выбирать подходящие условия и заключать сделку с финансовой организацией дистанционно, ежедневно и круглосуточно.

До этого директор по стратегии и развитию вертикали «Товары» «Авито» Алексей Гевлич рассказал, что более 200 тысяч продавцов на платформе — это владельцы малого и среднего бизнеса.

Топ-менеджер компании отметил, что на платформе существует большое количество инициатив, посвященных малому и среднему бизнесу.

Ранее «Авито» отправил российских производителей мебели на выставку CIFF 2025 в Гуанчжоу.