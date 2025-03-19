«Авито» отправил российских производителей мебели на выставку CIFF 2025 в Гуанчжоу

С 18 по 21 марта «Авито» проводит бизнес-поездку для российских мебельных производителей на международную выставку CIFF 2025 в китайском Гуанчжоу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как уточнили представители платформы, Китай считается одним из крупнейших мировых рынков мебели. В рамках поездки участники смогут ознакомиться с передовыми технологиями в производстве мебели, изучить актуальные тренды в дизайне и на рынке, проанализировать деятельность конкурентов и наладить деловые контакты с потенциальными партнерами и клиентами.

«Авито» является одной из самых крупных в России мебельных площадок и играет важную роль в поддержке мебельных производителей. Ежемесячно более 22 млн человек ищут для себя предметы мебели и интерьера на «Авито», а количество объявлений в разделе ежемесячно превышает 25 млн», — рассказал руководитель категории Мебель и Интерьер на «Авито» Никита Ткачев.

Он уточнил, что доля новых товаров в категории «Мебель» составляет 83%. По его мнению, эта поездка стала для участников не просто шансом увидеть последние достижения в дизайне и производстве мебели, но и возможностью наладить важные связи с потенциальными партнерами и клиентами. Ткачев подчеркнул, что участие в таком масштабном событии поможет российским производителям расширить свои горизонты и поспособствует развитию отрасли в стране.

В рамках поездки участники также посетят местные мебельные фабрики, включая Foshan COOC, которая специализируется на производстве диванов, кроватей, матрасов и мебели для столовых. Помимо этого, запланировано посещение местной ИКЕА и мебельного магазина JSWB.

Отмечается, что розыгрыш поездки в Гуанчжоу проходил на «Авито» в рамках проекта «Мебельный путь в Китай». Для участия требовалось в течение двух месяцев потратить минимум 20 тыс. рублей на продвижение товаров в категории «Мебель». Победителей выбрали случайным образом с помощью рандомайзера. Остальные участники получат доступ к закрытому каналу с онлайн-трансляцией с выставки, инсайдами и возможностью общения с коллегами по отрасли.