Украина не смогла договориться о выплате долгов на $600 млн

Минфин Украины не смог договориться о выплате по долгам на $600 млн

Украинское министерство финансов не смогло договориться с инвесторами о выплате по долгам на $600 млн. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что минфин предложил владельцам порядка 30% ВВП-варрантов обменять их на дополнительные еврооблигации либо поменять условия выпуска ВВП-варрантов: разрешить их выкуп или отмену до мая 2029 года и отменить выплаты за период с 2025 по 2028 год.

Держатели варрантов, в свою очередь, предложили Киеву погасить 75% платежа и выпустить больше облигаций, но Украина отвергла этот вариант и призвала к дальнейшим переговорам.

Текущая позиция украинских властей заключается в том, что сейчас «не существует экономической реальности», в которой были бы эффективны варранты, привязанные к росту ВВП, поэтому необходимы некоторые изменения в вопросе погашения долговых обязательств.

24 апреля газета Financial Times сообщила, что в мае Украина может объявить дефолт из-за того, что не смогла договориться с инвесторами.

Ранее сообщалось, что Украине нужно изменить 20 законов для соглашения с США по недрам.