ВТБ продал Первую грузовую компанию

ВТБ вышел из капитала АО «Аврора Инвест», владеющей Первой грузовой компанией (ПГК), сделка закрыта. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что 100% компании, которая изначально рассматривалась как инвестиционный актив, продано с хорошей прибылью для банка.

При этом покупатель не раскрывается.

В начале декабря глава кредитной организации Андрей Костин сообщал, что банк планирует продать ПГК до конца 2024 года.

Банк покупал компанию, исходя из оценки в более 200 млрд руб. с учетом долга ПГК перед кредитной организацией. В соответствии с информацией на сайте логистической компании, предприятие является одним из лидеров рынка грузовых железнодорожных перевозок России, у компании есть вагонный парк в собственности. Основные клиенты компании — крупнейшие металлургические предприятия и производители минеральных удобрений.

Ранее ВТБ перенес присоединение «Открытия» и БМ-Банка.