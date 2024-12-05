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ВТБ избавится от одного своего крупного актива

ВТБ планирует закрыть сделку по продаже «Первой грузовой компании» до конца года

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Алексей Никольский/РИА Новости

Банк ВТБ планирует продать «Первую грузовую компанию» (ПГК) до конца 2024 года, сообщил глава кредитной организации Андрей Костин на полях инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

«В этом году, обязательно. Коллеги написали «13 декабря», я сказал, что «пятница 13-е - плохой день», но до конца года. Когда пока не могу сказать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Банк покупал ПГК, исходя из оценки в более 200 млрд руб. с учетом долга компании перед кредитной организацией. В соответствии с информацией на сайте логистической компании, предприятие является одним из лидеров рынка грузовых железнодорожных перевозок России, у компании есть вагонный парк в собственности.

Ранее в четверг первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что присоединение к кредитной организации объединенного БМ-Банка и банка «Открытие», которые ожидались в январе и в мае 2024 года, скорее всего, будет перенесено на более поздний срок. По его словам, это необходимо для прохождения антициклических надбавок.

Ранее глава ВТБ назвал саммит БРИКС «пощечиной американцам».

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