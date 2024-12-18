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В России резко выросли цены на лечение

«Росгосстрах»: медицинская инфляция в России составила 40% за 2022—2024 годы

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Уровень медицинской инфляции в 2024 году превысит порог в 10%, а с 2022 года она составила около 40%. Такую статистику «Газете.Ru» предоставила заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова.

«Мы наблюдаем рост медицинской инфляции, который в последние годы заметно превышает уровень роста потребительских цен. По нашим оценкам и по данным страховых брокеров, уровень мединфляции в 2022 году составил около 14%, в 2023 году — больше 10%, в этом году он также превысит порог в 10%. Таким образом, накопленная за три года (с 2022 по 2024 годы включительно) инфляция в медицинской сфере составила около 40%. Особенно заметно увеличение цен в сфере лечения критических заболеваний — болезней сердечно-сосудистой системы, рака, диабета и других», — отметила Купцова.

Она объяснила это несколькими причинами. Во-первых, современные методы диагностики и лечения рака, такие как таргетная терапия, иммунотерапия и другие, являются дорогостоящими и требуют внедрения новых технологий, что и повышает стоимость лечения. Во-вторых, не будем забывать, что значительная часть препаратов для лечения рака и медицинского оборудования импортируется, и цены на эти товары растут. В-третьих, противоопухолевые препараты — одна из самых быстро дорожающих категорий лекарственных средств. Некоторые инновационные лекарства ежегодно увеличиваются в цене на 10—20% и более, уточнила Купцова.

По ее словам, выросли цены и на лечение онкологических заболеваний в частных медицинских учреждениях. По приблизительным оценкам, этот показатель с 2022 года мог увеличиться примерно на 50%, оценила эксперт.

Она призвала изменить образ жизни и внедрить в нее правила, которые укрепят здоровье. Это употребление большего количества овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов и клетчатки; ограничение употребления красного и переработанного мяса, жареных и жирных блюд; уменьшение потребления трансжиров и добавленного сахара. Плюс регулярная физическая активность (150 минут умеренной физической нагрузки в неделю снижают риск многих видов рака) и контроль веса (ожирение связано с повышенным риском развития рака). И, разумеется, стоит отказаться от курения и избыточного потребления алкоголя, посоветовала Купцова.

Она призвала людей старше 40 лет регулярно (примерно раз в год) проходить медосмотры. Скрининги помогают обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях и достаточно легко и быстро справиться с недугом, уточнила эксперт. По ее словам, все эти меры не гарантируют полной защиты от рака, но значительно повышают вероятность выздоровления (ремиссии).

По последним данным Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, в 2023 году в России впервые было выявлено 674,5 тыс. случаев злокачественных новообразований. По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на 8%, и по итогам уходящего года нет предпосылок, что эта динамика снизится. Таким образом, показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями на 100 тыс. населения России составил 458,7. За 10 лет он увеличился на 22,8%.

Ранее высокую инфляцию назвали новой нормой для россиян.

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