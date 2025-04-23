ЦБ опубликовал первый ренкинг банков по числу жалоб

В России появился первый ренкинг банков страны, составленный по количеству жалоб на услуги кредитования. Список на своем сайте опубликовал Центробанк РФ.

Место финансовой организации в ренкинге зависит от числа обоснованных жалоб на каждые 100 тысяч договоров. В лидерах по количеству жалоб — крупнейшие банки страны. При этом претензии у клиентов разных банков отличаются. Например, 24% жалоб клиентов «Совкомбанка» касаются темы кредитных каникул, а еще 21% — навязывания услуг.

В ренкинг банков, которые не являются системно значимыми, вошли Уральский банк реконструкции и развития (занял первое место), а также «Синара», «Ак барс», «Тойота банк» и ряд других.

До этого сообщалось, что российские банки начали блокировать операции с кредитными картами, по которым не платятся проценты. Кроме того, сразу несколько российских кредитных организаций значительно урезали лимиты по кредитным картам для тех клиентов, которые не платят проценты.

Ранее глава ЦБ рассказала, как относится к шуткам и мемам про себя.