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В правительстве разработали критерии возвращения иностранного бизнеса в РФ

Минпромторг: критерии возвращения иностранного бизнеса в РФ подготовлены
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Depositphotos

В российском кабмине подготовили предложения, касающиеся критериев возобновления работы в РФ покинувшего страну иностранного бизнеса. Эту информацию в беседе с ТАСС подтвердил замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

«Подготовили, детально не комментирую», — сказал замглавы Минпромторга.

Он добавил, что базовые критерии для желающего работать в России бизнеса уже были озвучены президентом Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным и вице-премьером Денисом Мантуровым.

10 апреля РБК со ссылкой на источник сообщало, что среди возможных требований к иностранным компаниям могут быть предоставление гарантий локализации производства, передача технологий, а также создание совместных предприятий с российскими акционерами и роботизация мощностей.

Кроме того, чтобы компания вернулась, у нее не должно быть долгов по зарплатам и налогам, она также должна быть непричастна к финансированию Вооруженных сил Украины или нежелательных организаций.

Ранее сообщалось, что западные компании, покинувшие Россию, не торопятся возвращаться из-за жестких условий, выдвигаемых Москвой.

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