Россияне выразили желание получать зарплату в иностранной валюте

Более половины россиян выразили желание получать зарплату в валюте. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на результаты исследования международной платформы для глобальных выплат для удаленных команд и фрилансеров Stape.

Отмечается, что более половины из участников опроса хотели бы получать заработную плату в долларах США или евро. Реже респонденты выбирали британский фунт стерлингов, швейцарский франк, криптовалюту и рубль. При этом зарплату в рублях хотят получать только 8% респондентов. Кроме того, 16% участников опроса хотели бы получать зарплату в криптовалюте. Однако многие респонденты отметили, что не считают криптовалюту стабильной и не понимают, как она устроена.

Большая часть респондентов — 39% — сообщили, что предпочли бы откладывать валюту, а не менять ее на рубли. Еще 32% участников опроса предпочли бы инвестировать полученные средства.

Опрос проводился среди 5000 мужчин и женщин от 18 до 55 лет.

До этого расчетный курс американской валюты, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал 21 апреля ниже 80 рублей впервые с 19 июня 2024 года.

Ранее россиянам назвали условия для доллара по 75 рублей.