Курс доллара упал ниже 80 рублей

Внебиржевой курс доллара впервые с июня 2024 года опустился ниже 80 рублей

Расчетный курс американской валюты, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал 21 апреля ниже 80 рублей впервые с 19 июня 2024 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По информации агентства, около 10 часов утра по московскому времени доллар опускался до 79,94 рубля.

В первой половине апреля инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин сообщил, что доллар может стоить 100 рублей ближе к концу 2025 года.

«Доллар по 100 рублей мы вполне можем увидеть ближе к концу года на фоне сезонного ослабления платежного баланса и ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ. Базово мы ждем движения курса доллара к 95 рублям к декабрю. При этом курсовая динамика в значительной мере продолжит зависеть от геополитики — урегулирование украинского конфликта, нормализация отношений с США поддержат все рублевые активы. И напротив, сохранение геополитической напряженности может расширять риск-премию в рубле [способствовать ослаблению российской валюты]», — отметил Бахтин.

Ранее россиянам назвали условия для доллара по 75 рублей.