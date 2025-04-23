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Московский ЖК от застройщика «Самолет» регулярно затапливает

«SHOT Проверка»: в ЖК «Большое Путилково» в Москве регулярно прорывает трубы
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Евгений Биятов/РИА Новости

В жилом комплексе «Большое Путилково» от застройщика «Самолет» несколько раз в месяц прорывает канализационные трубы. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT Проверка».

«Жильцы ЖК «Большое Путилково» рассказали, что их комплекс превращается в Атлантиду: прорывы канализационных труб происходят по несколько раз за месяц, когда дому нет и двух лет. Водопад топит кладовки и вещи жильцов. Также потоп регулярно выводит из строя лифты и портит ремонт в помещениях. Жильцы через раз вынуждены самостоятельно бороться с водным нашествием: воду «выгребают» ведрами и швабрами. Из-за влажности стены комнат вздуваются и образуется плесень», — следует из поста.

27 марта сообщалось, что на территории московского ЖК «Лучи» застройщика «ЛСР» жильцы ошпарились кипятком в результате мощного прорыва труб. Как пишет «SHOT Проверка» со ссылкой на очевидцев, прорыв труб произошел из-за инженерных систем, которые не обслуживались управляющей компанией. Кипяток хлестал водопадом в течение нескольких часов. Жильцы сами попытались остановить наводнение с помощью ведер. В итоге оказались затоплены первые этажи здания и подъездные пролеты, пар вздул стены и сломал лифты. Также в нескольких квартирах на нижних этажах «отошел» ремонт, а стены стали пропаренными. Ущерб оценен в миллионы рублей, жители готовят коллективный иск.

Ранее СК взялся за ЖК застройщика «Самолет» из-за невыдачи ключей дольщикам.

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