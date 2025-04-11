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СК взялся за ЖК застройщика «Самолет» из-за невыдачи ключей дольщикам

«Деловой квартал»: СК проводит проверку ЖК от застройщика «Самолет» в Петербурге
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Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет проводит проверку в петербургском жилом комплексе «Колпино» от застройщика «Самолет». Причина — незавершение строительства в срок, пишет «Деловой квартал».

«Представители «Самолета» должны были выдать ключи в конце октября 2024 года. Более того, в ходе выполнения работ по возведению ЖК были обнаружены недостатки», — говорится в статье.

Следователи провели встречу с сотрудниками строительной компании на территории ЖК, которая продолжилась в следственном отделе. Были заслушаны 20 граждан, пожаловавшихся на задержку выдачи ключей. По информации правоохранителей, дольщики могли быть не в курсе того, что сроки завершения строительства сдвигаются. Следователи установили, что многие квартиры до сих пор не готовы к выдаче. Собственники жилья обратили внимание следователей на то, что фасад дома рушится, а в подвалах можно найти воду.

Следователи пообещали дольщикам новую проверку ЖК силами специальных экспертов и взяли на контроль вопрос завершения его строительства, обязав «Самолет» принять нужные меры.

Ранее московский ЖК залило кипятком.

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