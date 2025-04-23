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Дефицит бюджета России может увеличиться

«Известия»: дефицит бюджета может составить 3,3 триллиона рублей
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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Дефицит бюджета России может увеличиться до 3,3 трлн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что дефицит может превысить втрое заложенные сейчас 1,2 трлн рублей. Причиной тому эксперты называют падение цен на нефть марки Urals и укрепление национальной российской валюты.

«С начала года на фоне торговых войн стоимость марки Urals уже опустилась почти на четверть, по итогам года цены на энергоресурсы могут оказаться на 15–20% ниже заложенных в бюджет», — говорится в публикации.

Как отметил доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Косов, при подготовке бюджета закладывал в бюджет стоимость нефти в $69,7 за баррель, а доллар на уровне 96,5 рубля. Но в апреле 2025-го цена Urals опускалась до $53 за баррель, что на четверть ниже плана.

Косов уточнил, что при сохранении низких цен на нефть бюджет России может недополучить до 20% от ожидаемых доходов.

До этого Минфин России подготовил законопроект об исполнении федерального бюджета за 2024 год.

Ранее было названо условие для смягчения санкций на российскую нефть при Трампе.

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