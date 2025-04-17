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Минфин России подготовил законопроект об исполнении бюджета за прошлый год

Минфин России подготовил проект закона об исполнении бюджета за 2024 год
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Мария Девахина/РИА «Новости»

Минфин России подготовил законопроект об исполнении федерального бюджета за 2024 год. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект федерального закона подготовлен в соответствии с требованиями статьи 2648 Бюджетного кодекса РФ и предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за 2024 год», — говорится в пояснительной записке.

Так, проект закона включает в себя доходы федерального бюджета за прошлый год по кодам классификации, расходы федерального бюджета за прошлый год по ведомственной структуре, распределение расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов и источники финансирования дефицита бюджета за 2024 год по кодам классификации.

Согласно пояснительной записке к документу, доходы бюджета в прошлом году составили 36,71 трлн руб., расходы - 40,18 трлн руб., дефицит — почти 3,47 трлн руб.

До этого министерство финансов России сообщило, что федеральный бюджет России по итогам первого квартала 2025 года получил 2,64 трлн руб. нефтегазовых доходов.

Ранее было названо условие для смягчения санкций на российскую нефть при Трампе.

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