Россиянам со средним доходом назвали лучшие варианты для вложения денег

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в интервью RT рассказал, во что лучше вкладывать деньги человеку со средним доходом.

По словам эксперта, для россиянина со средним доходом лучше всего будет сделать банковский вклад в рублях под 20% годовых. Не стоит покупать ювелирные украшения для сбережения денег, так как через несколько лет они обесценятся и будут продаваться по цене лома.

«Это очень индивидуальная история. Все зависит от характера человека, от объема средств, которыми он располагает, от его целей <...> На мой взгляд, лучше для человека самого обычного, со средним доходом — это в рублях и в банке под 20% на данный момент», — отметил экономист.

В недвижимость могут вложиться только люди с деньгами, добавил Беляев. Они понимают, что в перспективе она будет приносить доход.

До этого профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов говорил, что пандемия коронавируса и геополитическая обстановка повлияли на финансовое поведение россиян.

Ранее экономист перечислила убеждения, мешающие сохранить и преумножить деньги.