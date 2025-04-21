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Экономист перечислила убеждения, мешающие сохранить и преумножить деньги

Экономист Волкова: с пользой можно вложить даже 100 рублей
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Существует множество мифов, которые мешают сохранить и приумножить деньги. Самый разрушительный — это убеждение, что нет смысла сберегать средства, поскольку инфляция все равно все поглотит. Об этом в интервью РИАМО сообщила финансовый консультант, главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова.

Согласно исследованию, с результатами которого ознакомилась газета «Известия», 29% россиян не считают, сколько зарабатывают и тратят. Еще 18% только планируют начать вести учет доходов и расходов.

Еще одним заблуждением, по словам Волковой, является вера в то, что из маленьких сумм никогда не вырастет серьезный капитал.

«Но правда в том, что неважно, с какой суммы ты начинаешь. Самое главное — это выработать привычку управлять своими деньгами, откладывать регулярно, даже если это небольшие суммы. Постепенность, системность и дисциплина со временем приводят к накоплению, особенно если параллельно использовать правильные финансовые инструменты», — подчеркнула эксперт.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили до этого рассказала, как создать финансовую подушку безопасности. По ее словам, объем накоплений должен составлять как минимум три месячных зарплаты, а лучше — шесть.

Ранее россиянам дали советы, как перестать фанатично экономить.

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